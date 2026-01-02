Натали Трифонова разтопи мрежата с новогодишна СНИМКА

Натали Трифонова разтопи мрежата, пускайки разкошна новогодишна снимка със сина си. Очарователната водеща започна новата година от леглото и с много приятна компания. Синоптичката на bTV не се сдържа да покаже на всички в социалната мрежа този специален момент.

"Моят първи януари", написа дългокраката блондинка, гушнала на кадъра сина си. Фотосът й стопли мрежата, предизвиквайки вълна от реакции за минути.

Припомняме, че блондинката роди първородния си син Арън през септември миналата година и не й трябваше много време, за да се върне в добре познатата форма.

Откакто е станала майка тя смело подчертава и сексапила си, дори и бутайки количката.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com