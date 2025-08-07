Натали Трифонова отговори на завистниците. Къде е Мартин Чой?

Любовта им устоя на всички клюки и интриги! Най-красивата синоптичката Натали Трифонова и мото легендата Мартин Чой категорично опровергаха всички завистници. Раздели няма, има само любов, усмивки и едно голямо очакване!

Папарашки кадри от курортното гръцко бижу Неа Перамос показват двамата не просто заедно, а по-близки от всякога, писа Intrigi.bg.

Щастливи, спокойни и влюбени, бъдещите родители се наслаждават на последните летни мигове преди появата на първото им дете.

По думите на очевидци, Натали и Мартин са били в компанията на приятели в местна таверна, където са пръскали чар и настроение. А фотосите говорят сами – нито следа от драма или разрив. Само прегръдки, усмивки и онази специална енергия, която имат хората, които знаят, че най-хубавото тепърва предстои.

Блондинката, макар вече в напреднала бременност, сияе с онази майчинска красота, която не можеш да подправиш. А таткото – повече от щастлив, зареден и горд.

Очаква се бебето да се появи в началото на октомври, но дотогава – любов под слънцето и вълни от щастие!

