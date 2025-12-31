Три пъти ретрограден Меркурий през 2026

Ретроградният Меркурий не е бедствие или космическа конспирация, а по-скоро период, в който животът ви кани да преосмислите пътя си: да коригирате плановете си, да прегледате списъка си с контакти и по-задълбочено да проучите това, което обикновено преглеждаме в движение. Да, понякога ще изглежда, че технологиите имат свой собствен живот и комуникациите изискват преводач, но именно в тези моменти настъпват важни промени.

Ето кога ще се случат трите ретроградни периода на 2026 г.

Ретроградният календар за 2026 г. изглежда така:

26 февруари - 20 март 2026 г. - Ретрограден в Риби (мечтателен и неясен).

29 юни - 23 юли 2026 г. - Ретрограден в Рак (емоционален, свързан с дома).

24 октомври – 13 ноември 2026 г. – Ретрограден в Скорпион (дълбок, трансформационен и донякъде травматичен).

Астролозите също така проследяват „сянката“ – периодите преди и след ретроградния период, когато нещата се подготвят или все още „наваксват“ – и това трябва да се вземе предвид при вземането на важни решения.

Ретрограден Меркурий в Риби

От 26 февруари до 20 март 2026 г. Ретроградният Меркурий в Риби ще направи мисленето по-малко логично и по-изобретателно: мислите може да станат объркани, сънищата ще бъдат по-живи, а комуникацията ще бъде по-двусмислена. Писмата и съобщенията могат лесно да бъдат погрешно тълкувани; обещанията звучат добре, но детайлите се губят. През този период отложете важни договори и правни решения, ако е възможно; заемете се с творческо скициране, размисъл и анализ на сънищата - интуицията е по-силна сега; ако трябва да говорите за чувства, бъдете изключително ясни в думите си и проверете дали сте били разбрани правилно.

Това е добро време за вътрешно прочистване, изцеление на стари емоционални рани, завършване на творчески чернови и реорганизиране на личното ви пространство.

Ретрограден Меркурий в Рак

От 29 юни до 23 юли 2026 г. Ракът ще наблегне на домашните и семейните въпроси. Разговорите за домакински задължения, наследства, привързаности и навици често са без прозрачност, така че всякакви неизказани подробности ще излязат наяве. Ще възникнат и технически проблеми: те могат да се отнасят до домакински уреди и транспорт. Това, което трябва да направите е да: препроверите договорите и плащанията, свързани с жилището и семейството; да избягвате големи ремонти или премествания - по-добре е да планирате и изяснявате детайлите предварително; да организирате домакинските документи, застраховките и други бюрократични въпроси за възрастни.

Периодът е добър за емоционално разчистване: свържете се отново с роднини, преоценете семейните ценности и разрешавайте дългогодишни битови проблеми.

Ретрограден Меркурий в Скорпион

От 24 октомври до 13 ноември. Скорпионът ще добави интензивност към ретроградния си период: може да бъде разкрита информация, която променя взаимоотношения или планове, а разговорите ще се задълбочат и дори могат да бъдат шокиращи. Финансовите въпроси (съвместни пари, дългове) и скритите мотиви трябва да се държат под специален контрол. Също така, не се страхувайте от ретроспекции от миналото – време е най-накрая да разрешите всички недовършени въпроси.

Консултирайте се със специалисти преди да вземате важни решения (семейството, приятелите и близките определено не са подходящи);

Ако миналото се завърне, опитайте се да бъдете реалисти, избягвайте драматизацията, избягвайте да се преструвате и бъдете максимално честни;

Не се страхувайте да обсъждате дълбоки теми и да се отваряте към нови хора.

Ще получите шанс да приключите нерешени проблеми, да завършите (или да разровите) изоставени проекти, давайки им втори живот, и да върнете или прекъснете цикличните връзки с бивш партньор. Накратко, да се справите с миналото веднъж завинаги.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com