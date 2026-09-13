Ретроградният Меркурий ще измъчи 4 зодии! Период на сериозни изпитания
Стари конфликти могат да се върнат. Бивши партньори могат отново да потърсят контакт
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Стари конфликти могат да се върнат. Бивши партньори могат отново да потърсят контакт
Един напрегнат период най-сетне завършва
На 12 юли Слънцето и ретроградният Меркурий се срещат в Рак
Месецът започва с предупреждение за търпение, но завършва с пълнолуние, силни емоции и една от най-щастливите дати
Астролозите подчертават, че това не е просто „хаотичен период“, а ценно време за вътрешно подреждане и осъзнаване
Известният астролог описа същността на всяка зодия само с една ключова фраза
Овенът да бъде мил, Девата се справя с хаоса
Не позволявайте на дребни интриги да ви развалят настроението
Идват 2 блажени дни
На 10 март ще се радват на пълно щастие
Ето какви са причините
Напрежението достига максималните си нива около 27 февруари
Това е период, в който животът ви кани да преосмислите пътя си
Време е да прегърнете онези части от себе си, които приемате за слаби, но всъщност са вашите суперсили
Точно преди Нова година това предизвикателно астрологично събитие навлезе в живота ни
Може да възникнат неочаквани възможности
През декември пък Черна Луна влиза в Стрелец
От 19 до 29 ноември 2025 г. Меркурий ще се премести в Скорпион
Те вече усещат първите отгласи от космическия хаос
Тези 4 зодиакални знака ще имат специално космическо предимство