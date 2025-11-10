Ретроградният Меркурий носи луд късмет на 4 зодии

Ретроградният Меркурий ще бъде най-благоприятен за Лъв, Рак, Овен и Риби. Може да се сблъскате с приятни изненади, може да възникнат неочаквани възможности под формата на ново познанство или обещаващ проект... Ако участвате в състезание, ще имате добър шанс да спечелите. Непременно говорете с началниците си за повишение или нови възможности. Късметът ще бъде на ваша страна!

Близнаците и Телецът обаче трябва да бъдат по-внимателни. Ретроградният Меркурий ще изпита силата и търпението им. Не се страхувайте, но помнете – сега не е моментът за нови начала.

Дева, Везни, Скорпион, Стрелец, Козирог и Водолей - можете да отидете на пътешествие или поне да планирате почивка без притеснения. Не се претоварвайте с работа и планове сега. Отпуснете се. Ако работата не позволява по-дълга почивка, двудневен уикенд сред природата също ще ви бъде от полза.

Отбележете периода от 21 до 25 ноември в календара си. Това са отлични дни за психологическа подготовка, уединение, кратка почивка или ваканция с любим човек. Подходящо време за сближаване и честни разговори.

Въпреки че ретроградният Меркурий може да покаже зъбите си, няма нужда от страх. Може да не е най-подходящото време за започване на нови проекти, но е идеално за завършване на текущи задачи и приключване на всички истории, които сте отлагали през годината. Не ги пренасяйте през 2026 г., а позволете на ретроградния Меркурий да ви помогне най-накрая да сложите край на всичко незавършено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com