Навикът, който превръща чая в нездравословна напитка

Много хора по навик стискат пакетчето чай веднага след запарването, убедени, че така напитката ще стане по-силна и ароматна. Научните обяснения обаче показват, че този жест по-скоро вреди както на вкуса, така и на здравето.

Основната причина е прекомерното освобождаване на танини – естествени съединения в чаените листа, които придават цвят и лека стипчивост. При нормално запарване те се отделят постепенно и създават балансиран вкус. Когато пакетчето се стиска, танините се освобождават рязко и в големи количества, което превръща чая в горчива и тръпчива напитка.

Според експерти механичното притискане нарушава вкусовия баланс и заглушава фините ароматни нотки. Вместо наситен и приятен чай се получава течност, която „стяга“ устата и оставя неприятно усещане.

Високото съдържание на танини има и неблагоприятен ефект върху зъбите. Те действат като естествени багрила и лесно се натрупват върху зъбния емайл. Зъболекари предупреждават, че колкото по-интензивно се стиска пакетчето, толкова по-голям е рискът от по-бързо пожълтяване или потъмняване на зъбите.

Съществува и друг, по-малко очевиден проблем – рискът от микропластмаси. Хартиените пакетчета могат да се разкъсат при силен натиск, а някои модерни „пирамидални“ торбички са изработени от синтетични материали. При нагряване и стискане те могат да отделят микроскопични пластмасови частици, които попадат директно в напитката.

Специалистите по чай препоръчват по-прост и щадящ подход. Чаят трябва да се остави да се запари за определеното време – няколко минути са напълно достатъчни, за да се развие ароматът му. След това пакетчето просто се изважда, без притискане, за да се избегне горчивината и нежеланите вещества

