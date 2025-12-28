Заветът на Алена. Съпругът й разкри какво е оставила

Четиридесет дни след кончината на астроложката Светлана Тилкова – Алена, нейният съпруг Андрей Тилков проговори за първи път в откровено интервю за агенция ПИК. Разказът му е едновременно личен, професионален и философски – поглед към живота на една от най-популярните астроложки у нас, но и към света, в който тя е живяла и работила.

В първите дни беше по-лесно. Ступор… Гледам се отстрани, аз правя всичко, но не мога да приема, че ми се случва“, признава той. Липсата на човек, с когото е споделял десетилетия, описва като „да си срязан наполовина. Половин жив, половин умрял.

Шест книги, хороскопи за 2027-а и работа „години напред“

По думите му Алена е оставила огромно количество неиздадена работа. Шест книги са готови или почти готови, като първата – „Медицинска астрология“ – вече е в печат. „Не бих се изненадал, ако и хороскопите за 2027-а са направени и чакат своето време“, казва той.

Работата ѝ била мащабна: всеки месец създавала между 800 хиляди и 1 милион знака текст – „по една дебела книга“. „Светла е работохолик. Времето никога не ѝ стигаше“, споделя той.

Астрологичното ѝ дружество ще продължи да съществува, но без нея „тази общност няма откъде да попива нови и водещи знания“.

„Два локомотива в една посока“

Съпругът ѝ описва отношенията им като съюз на две силни, но допълващи се личности: „Ние двамата сме два локомотива вървящи в една посока. Всеки дава енергия на другия, а общата ни енергия твори чудеса.“

Различавали се само по темпото: „Телецът в мое лице може да работи много, но някой трябва да го подбутва. Тя летеше.“

Мястото на Алена в астрологията

Андрей Тилков е категоричен, че приносът ѝ не е напълно осъзнат в България: „Проблемът не е в Алена, а в тъй наречените български астролози. Знанията им са посредствени… правеха се, че тя не съществува. Тя е била член на Световното астрологично дружество – организация, в която „по-малко от една шепа хора“ са поканени да участват.

За съдбата, кармата и преходността

Алена е вярвала, че човек е „господар на своята съдба и здраве“, но малцина имат силата да използват заложеното в хороскопа си.

„Животът, смъртта, преходността – все части от безкрайния живот на Вечния дух“, казва съпругът ѝ, обяснявайки нейните възгледи.

Според него тя е живяла едновременно „в зримия и незримия свят“, а дарбата ѝ да бъде кармичен астролог е била уникална: „На планетата владееше това само тя.“

„Енергията на хора като Алена остава жива“

Той вярва, че човек оставя след себе си енергия, ако е живял в служба на другите: „Енергията на хора като Алена остава невидима, но градивна. Духовни същества като нея, като Дънов, Ванга, Слава Севрюкова, Людмила Живкова не са случайно появили се.“

За собствената им връзка казва кратко: „Няма нещо премълчано между нас. След като отхвърля още няколко задачи… пак ще бъдем заедно, по Божията воля.“

Посланието към хората

Съпругът на Алена завършва с нейни думи – съвет, който според него малцина са разбрали:

Започна сегрегацията на душите. Земята е на по-високо еволюционно ниво. Бъдете от малцината, които ще заслужат прераждане на по-високо ниво. От вас зависи дали ще вървите напред и нагоре или ще се сринете.

Посещенията на сайта ѝ след смъртта – над 1,3 млн. за три дни – показват, че интересът към нея не само не е угаснал, но и расте.

