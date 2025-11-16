Стана ясно какво затвори очите на Алена

Днес най-известната и най-обичана астроложка на България Светлана Тилкова, позната на широката публика като Алена, почина. Тя издъхна на 70-годишна възраст.

Тъжната новина съобщи съпругът ѝ Андрей - който сподели, че Алена така и не е успяла да се възстанови след боледуване от COVID-19.

"До последно се надявахме, че отново ще стъпи на краката си. Уви… съдбата реши друго.

Благодарим на всички, които бяха до нас през този труден период. Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше", написа той в социалните мрежи от свое име и от името на сина на Алена - Мартин.

В памет на Алена журналистът Антон Стефанов направи неочаквано откровение. Оказа се, че той и астроложката са коментирали през август тази година... смъртта.

"На въпроса как искате да си отидете от този свят, тя отговаря: "В съня си".

Мир на душата ти, Алена! Благодаря ти за топлото отношение, което имаше към мен!" - сподели Стефанов в личния си фейсбук профил.

Поклонението е на 18 ноември, вторник, от 11 часа в църквата "Света София".

Мая Нешкова също отдаде почит на своята добра приятелка Светлана Тилкова - Алена.

"Почивай в мир, приятелко", пише тя.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа. Тя е член на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз, посочват от bTV, през чийто ефир биваха оповестявани звездните ѝ прогнози през последния четвърт век.

Родена на 26 януари 1955 г. в София, Светлана Тилкова завършва 91-ва Немска езикова гимназия през 1974 г. След това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“. Още в детството ѝ се формира нейният интерес към астрология и нумерология.

През 1977 г. започва да изучава астрология – в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония. В периода между 1977 и 1993 г. посещава Тибет, където изучава медитация и левитация по ръководството на духовни учители. При престоя си там получава „духовното“ си име Алена.

Нейното списание „Кармичният кръг“ излиза за първи път на 26 януари 2001 г. Издала е 91 книги, като сред най-известните от тях са „Буквар на душата“, „Настоящето е само ден“ и „Уроци по Карма“. Провежда курсове и пише наръчници по астрология и нумерология.

