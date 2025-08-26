Алена стресна хората и държавата! Защо е огненият ад

Известната астроложка Алена каза много силни думи за основните проблеми на света и добави, че хората не ги търсят там.

Да говориш и предупреждаваш хора с власт в чужбина за нещо предстоящо след няколко години, че да те чуят. А то - политици български. Мислят преобладаващо за собственото си оцеляване, че от него зависи личното им забогатяване. Все за народа се кахърят, и все този клет народ страда от нищоправенето им, коментира астроложката Светлана Тилкова - Алена.

От есента на 2020 г. предупреждавам, че настъпва огнено време и 14-годишно безводие. Не ми казвайте, че учените отдавна го говорят, климатът се променя, температурите нарастват, България ще стане като в Гърция. Иранците дори обсъждали да преместят столицата си заради безводието. Факти, приемаме ги.

Учените обаче, вече не един и два пъти го чух и прочетох, не знаят защо температурите се повишават много по-бързо от очакваното, компютърните симулации също не давали достоверен отговор. И няма как да го дадат, докато не се вземат предвид три фактора, за които учените си затварят пренебрежително ушите, защото били ненаучни. Ненаучни, но те са разковничето за бързото нарастване на земната температура.

Защо Земята започна да прегрява

Първият фактор е астрологичен аспект. Преди пет години, в есента на жълтопаветните протести срещу Борисов, ясно и категорично написах:

“Очаква ни огнено време и 14-годишно безводие, когато Нептун премине от Риби в Овен през 2025 г. Пожарите ще се увеличават, температурите ще нарастват, а Нептун ще разпалва огъня, като засилва негативните черти на хомосапиенс и в същото време ни лишава от вода.” Случи се!

“До 31 март 2025 г. Нептун е на своя трон в Риби. Отдавна сме свидетели на наводнения, на преливащи речни корита, на цунами, отнемащи живота на хора и разрушаващи домове. Характерно, при това вече многократно доказало се, е редуването на засушаване и наводнения. Период на крайности. Вода има, но и суша и безводие ни морят. По-често, вместо да се радваме на живителен напоителен дъжд, сме потърпевши от неприятни засушавания и унищожителни порои, изливащи за час вода колкото за година, създаващи свлачища и срутища. Не можем да ги избегнем.

Дойде началото на огненото време

Дойде началото на огненото време. Досега през 2025 г. в България са изгорели приблизително 380 000 декара гори. Видяхме един от подпалвачите във Велико Търново, арестувана са още няколко. Умишлени подпалвачи са и тези които изхвърлят незагасените си фасове от колите. Знаят, че няма да ги хванат. Заради престоя на Нептун в Овен до 2039-а умишлените подпалвачи все повече ще стават.

Другото го знаем. Колкото повече гори изгарят, особено широколистни, толкова по надълбоко се крие водата. Изгорелите гори вода не дават.

Няма да говоря за безводието. Започнаха всеки ден да ни заливат с факти и статистика, които обаче вода не правят, а показват единствено колко много вода се краде, как нечий интерес източва язовири, за да произвежда енергия, предполагам, след това се отчита на властимащия, който е дал разрешението и осигурил политическия чадър, как някои язовири били почти на мъртъв обем, а други - полупразни.

Глобалното затопляне е факт не толкова заради човешката дейност - знам, че думите ми са скандални, армия несъгласни ще се подреди.

Казвала съм ви - планетата Земя е жив организъм, стационарен разум съгласно Вселенската категоризация. Земята и без човешкото въздействие върху нея може сама да покачи или понижи обичайната си температура заради нещо, случващо се в недрата є, за което хората не подозират.

Да, знам, за материалиста, убеден, че човекът е еволюирал внук на маймуната, но без доказателства, кармата е измислица. Кармата обаче действа, без да се интересува кой вярва и кой не в нейното съществуване. И да не забравяме, че Земята е в непрекъснат енергиен обмен с планетите в Слънчевата система, доказано от 1951 г., дори и с неоткритите, и с тези в паралелните светове.

Колко народ може да побере нашата планета

Населението на Земята официално надхвърля 8 милиарда. С колко повече е в действителност, никой не знае. Казвала съм ви - безвредното количество хора на планетата е 10 милиарда и сто милиона. Надхвърли ли се това число, Земята ще започне да се освобождава от хората. И това ще доживеем, а планетата е безжалостна, защото не може да брои, че да унищожи колкото хора е нужно. Катаклизмите ще унищожават наред - който оцелее.

Земята започва да прегрява заради човешката популация, но не заради общото тегло, а заради количеството излъчвана жизнена енергия. Енергията също тежи.

Това са трите фактора за покачването на температурите, които в научните изследвания няма да откриете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com