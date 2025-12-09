Магазините стават банкомати. Революция с тегленето на пари

Истинска революция с тегленето на пари прави Брюксел - касите в магазините стават банкомати. Ще можем да теглим пари в супера без да купуваме стока.

Съветът на Европейския съюз и Европарламентът постигнаха предварително политическо споразумение за създаване на нов регламент за плащанията, който ще позволи на търговците на дребно да предлагат теглене на пари в брой без осъществяване на покупка, пише Darik Business Review.

Ходът е част от плановете за подобряване на достъпа до пари в брой - особено за хората, живеещи в селските райони, които може да нямат достъп до банкомати.

От Съветa на Европейския съюз заявиха, че за да се предотвратят злоупотреби, тези тегления ще изискват чип и ПИН технология, с максимален лимит за теглене от 150 евро или еквивалент в национална валута.

Търговците ще трябва да направят така, че обичайното им търговско наименование да съвпада с името, което се появява в банковите извлечения на клиентите. Това ще помогне на потребителите лесно да разпознават таксите по сметките си и ще намали объркването.

Промяната на регулациите ще доведе до изменение на съществуващата директива за платежните услуги (PSD2), за да се създаде „модерна рамка“ за плащанията.

Съгласно новите правила, компаниите, предоставящи картови плащания на търговци, също ще трябва да посочват ясно таксите, които начисляват за своите услуги.

Съветът на Европейския съюз заяви, че новите правила ще бъдат имат за цел по-добро противопоставяне на измамите с плащания, повишаване на прозрачността на таксите, повишаване на защитата на потребителите и насърчаване на технологичните иновации в плащанията.

Съветът и Европейският парламент планират да продължат работата по техническите елементи на пакета преди окончателното му приемане.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com