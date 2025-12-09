Култово място на Витоша изненада цяла София!

Хижите на Витоша винаги са били част от лицето на столицата ни. Тъй като са в непосредствена близост до София, десетилетия наред те приемат туристи, планинари и семейства, търсещи близост с природата. Но времето оставя следи. Затова и много от тези сгради се нуждаят от нов живот, нов смисъл. Една такава се оказва именно хижа "Кукер".

Идеята за реставрацията на хижата се ражда в ума и сърцето на арх. Ивета Попова от ATG Design, която обединява своя екип и близките си около каузата да върнат живот на една стара, но ценна хижа на Витоша. Вместо да бъде изоставена, те решават да я съхранят и върху основите ѝ да изградят пространство със светъл, съвременен дух - дом в планината, съчетаващ комфорт, природа и естетика, където човек не просто отсяда, а се презарежда.

Реновацията на хижата се оказва сериозно изпитание. Планината поставя своите условия, сроковете са кратки, а логистиката - сложна. Концепцията, строителството и интериорът вървят паралелно, за да може хижата да отвори врати навреме за активния сезон през лятото.

"Не правехме просто ремонт, създавахме дом с душа", признава Ивета.

Точно това усещане държи екипа мотивиран по време на месеците работа. Всяко решение пък е продиктувано от уважение към духа на старата хижа и желание да се създаде уютно място за съвременния човек.

Всяка от деветте стаи е със собствен санитарен възел и индивидуален интериор, създаден съвместно с млади художници, вдъхновени от Витоша.

Едно от големите предимства на "Кукер" е, че достъпът до хижата е необичайно лесен - само 30 минути с кола от центъра на София и осем минути пеша от спирка "Златни мостове". Това я прави подходяща не само за дълги престои, но и за кратки бягства през уикенда. Политиката към домашни любимци е балансирана - на открито са добре дошли, но вътре се пази спокойствие и чистота за всички гости.

Съчетаваме автентичност и комфорт. Тук няма компромис между "хижарско" и "модерно" - имаш и топлина, и добър вкус, и силен интернет. Атмосферата е жива, артистична и вдъхновяваща.

Интересът е огромен, защото хората търсят точно такъв тип преживяване - близо до града, но далеч от шума. Хижата се превръща в предпочитано място както за уикенд отдих, така и за тиймбилдинги и креативни събития.

