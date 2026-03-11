Вълшебно събитие за голяма естрадна легенда

Певицата Маргарита Хранова отпразнува златна сватба със своя съпруг Кирил. Изпълнителката сподели снимки от тържеството в социалните мрежи и разказа, че празникът е бил изпълнен с много емоции и радост.

Хранова отбеляза 50 години брак, заобиколена от своето семейство – деца, внуци и близки приятели.

„Беше невероятен празник! Златна сватба – 50 години заедно с мъжа ми Кико! Много се забавлявахме! Благодаря на децата си и внуците, които ни радват и ни правят щастливи! Благодаря на всички, които уважиха празника ни!", написа певицата.

Тя отправи и специални благодарности към своята снаха, която е помогнала за организацията на събитието.

„И едно огромно благодаря за перфектната организация на снаха ми Нинка! Обичам ви всички!", допълни Маргарита Хранова.

