Бекъм тъгува за сина си. Ето какво му изпрати

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и националния отбор на Англия Дейвид Бекъм поздрави сина си Бруклин по повод неговия 27-и рожден ден.

Собственикът на Интер Маями публикува послание в социалните мрежи, с което отбеляза празника.

"Днес ставаш на 27. Честит рожден ден, Баст. Обичаме те", написа Бекъм, използвайки прякора на сина си.

Поздравът идва на фона на напрежение между Бруклин и семейството му. По-рано стана ясно, че най-големият син на Дейвид и Виктория е в конфликт с родителите си, свързан с дългогодишни разногласия и медийното внимание около фамилията.

Бруклин заяви, че не желае помирение със семейството си и за първи път защитава собствената си позиция. Той отправи и критики към баща си, като посочи, че е посетил Великобритания за 50-ия рожден ден на Дейвид, но опитите за среща са били обвързани с условие съпругата му Никола Пелц да не присъства.

Според появилата се информация Бруклин е блокирал родителите си в социалните мрежи и е поискал комуникацията с него да се осъществява чрез адвокати.

