Хороскоп: Близнаците надушват парите, Лъвът става победител

Овен

Този ден е благоприятен за усвояване на знания. Може да осъзнаете висшият смисъл на своето съществувание или с регресивна терапия да разберете какъв е вашият кармичен урок и какво трябва да направите, за да стане животът ви по-лек. Следите кръвното си налягане!

Телец

Не поемайте задължения, които не са ваша работа! Ако любимият (любимата) ви е изненадал с неустоимо предложение, не го карайте да чака дълго! Зарадвайте го с отговора, който очаква!

Близнаци

Може да постигнете желаният успех, ако останете уверени и търпеливи. В този ден ви се дава свръхестествената способност да надушвате парите, но любовта ще е над всичко. Дори да не ви е ясно какво да правите, може да намерите начин да си увеличите доходите. Възможни са проблеми с бъбреците.

Рак

Предизвикайте решения на проблемите, вместо да се притеснявате! Ще успеете да си изпълните ангажиментите, ако планирате всяка своя стъпка и не си отвличате вниманието от целта. Не планирайте срещи с приятели, а съсредоточете усилията си да зарадвате любимия!

Лъв

Изпълнени със сила и воля, ще се чувствате като победители. Любовта ви вдъхновява. Ще изненадате околните с нестандартни идеи. Не отлагайте срещи, преговори, пътувания! Дамите да се готвят за вечеря на свещи, а мъжете от този знак да мислят за практични подаръци!

Дева

Нормално е в този ден настроението ви да е приповдигнато. Постарайте се да контролирате емоциите си, да имате добри мисли и намерения! Времето е благоприятно за купуване на нов дом, за ремонт, да засадите растения. Уязвими са очите, не ги натоварвайте!

Везни

Обърнете внимание на важните за вас неща, както в деловата, така и в личната сфера! Не пренебрегвайте малките спънки и постижения! Полезни за вас сега са физическите упражнения. Трябва да пазите главата си, мозъка, очите. Избягвайте споровете с любимия!

Скорпион

В този ден може да реализирате дори и най-смелите си мечти, ако ги споделите с любимия човек. Разчитайте на неговата (нейната) помощ! Може да се освободите от вредните си навици и да придобиете нови умения. Някои може да открият, че имат способността да лекуват.

Стрелец

Вашата интуиция е силна и можете добре да се ориентирате във всяка ситуация. Заложете на личните си умения и усещания, общувайте и споделяйте! Бъдете конкретни и задавайте въпроси, ако искате да узнаете истината! Бъдете снизходителни към грешките на партньора си!

Козирог

Това е чудесен ден за промени. Може и да се решите на крачка, която в миналото е била невъзможна. Сега е моментът да отидете на пазар и да си купите това, което отдавна сте искали. Помислете от какво се нуждае гаджето ви! Зарадвайте го с подарък!

Водолей

Имате шанс както да стабилизирате финансовото си състояние, така и за нова връзка, в която никой няма да доминира, а ще царува само любовта. Семейните могат да хармонизират отношенията си, но в тези ден отделете повече внимание за потребностите на децата си!

Риби

Плановете ви може да претърпят промени. Наблегнете на това, която ви притеснява и се освободете от проблема! Ако той е свързан с досадник, който ви товари емоционално, посочете му правия път и не го оставяйте повече да ви дразни! Научете се да казвате „не“!

