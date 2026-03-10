Шеф Ангелов в шок! Участник сам напусна "Хелс китчън"

Отборът на Червените понесе нова тежка загуба, след като от голямата надпревара в Hell’s Kitchen отпаднаха домакинята Аля и пазителката на българските традиции Татяна.

Денят за претендентите в Кухнята на Ада стартира със заплетено съревнование, в което вкусовите рецептори и владеенето на различни техники се оказаха ключови за крайния успех. Сините и Червените трябваше да отгатнат съставките и рецептите на ястия, приготвени лично от шеф Виктор Ангелов, а след това да ги повторят безупречно.

Най-добре със задачата се справиха неочакваното дуо на темпераментните Маргарита и Спирова, както и майсторът сладкар Цветомир. По-изкусното ястие обаче се оказа това на представителя на мъжкия отбор, което донесе гостуване в родния град на Милорад, Ниш. Загубата пък осигури оранжеви престилки за Татяна и Аля.

Минути преди началото на вечерната резервация те получиха шанс да заслужат куртките си обратно. Татяна се справи с предизвикателството на омлета, докато хоби готвачката Аля избра сама да напусне Hell’s Kitchen. Шокиращото решение оказа влияние на Червените и те не успяха да завършат своите поръчки. Незадоволителното представяне на Татяна пък накара шеф Ангелов да сложи край на участието ѝ.

Утре битките в кулинарното шоу продължават с гостуване в града на черешите Кюстендил.

