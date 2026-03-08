Веселин Маринов каза кой печели "Капките"

Един от най-ярките членове на журито на "Като две капки вода" Веселин Маринов направи смела прогноза за победителя на този сезон.

Иво Димчев безспорно се превърна в едно от най-ярките имена в "Капките", впечатлил зрителите с изключителната си способност да се превъплъщава в напълно различни музикални образи.

От мъжкарското присъствие на Том Джоунс до драматичната емоция на Едит Пиаф, а след това и до легендата на българската естрада Емил Димитров – имитациите на Димчев са изпипани до най-малкия детайл. Всяка мимика, жест и вокална нюансировка пресъздават оригиналните изпълнители с впечатляваща точност.

За трети пореден лайв в понеделник артистът успя да изправи на крака както публиката в залата, така и журито, което трудно скри възхищението си. Сред оценяващите е и Веселин Маринов, който не скри впечатленията си от представянето на Димчев.

"Не искам да се заричам, но смятам, че Иво Димчев ще спечели! Просто е много трудолюбив човек", заяви Маринов пред "България днес".

"Всичко е толкова непредвидимо и красиво! Виждате – в първия кръг дръпнаха напред едни изпълнители, после тези от последните места отидоха начело. Много е важен подборът на песен. Ето, на Дънди му се пада два пъти отвратителен избор. Смятам, че когато едно парче е популярно и обичано, то помага на изпълнителите. Надявам се участниците да имат късмет и да стават още по-добри, за да радват зрителите", добави той.

Веселин Маринов, който вече повече от 45 години е на сцената и има зад гърба си хиляди концерти, призна, че следи с интерес развитието на формата и с удоволствие наблюдава новото поколение изпълнители, които се борят за симпатиите на зрителите.

