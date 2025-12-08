Плевнелиев каза какво ще си купи с първото евро

Каска и ски обувки. Това ще е първото нещо, което ще си купи президентът Росен Плевнелиев с въвеждането на еврото. Аз съм много запален скиор и обичам нашите планини. На 1 януари ще бъда там и първата ми покупка ще е свързана с този зимен спорт, каза той пред bTV.

Влизането на България в еврозоната е предпоставка за по-добре работещи институции, по-голяма стабилност, за доходите, правата и свободите с другите европейци. Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите финанси. Никога повече банка няма да фалира, но и държава няма да фалира. Спомняте си как на няколко държави след 2009-а бе помогнато, каза Плевнелиев.

