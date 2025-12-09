Общество

Звяр от изток лети към България. Последствията

09 дек 25 | 16:28
Мира Иванова

За опасни метеорологични явления биха аларма синоптиците от Meteo Balkans. Звяр от изток лети към България.

Ефектите от разпадането на полярния вихър започват да се проявяват на картите в Източна Европа, но дали „звярът от изток“ ще достигне или ще засегне нашата страна, е твърде рано да се каже, пише Meteo Balkans.

Повечето модели прогнозират, че заради силното влияние на Атлантическия океан ще имаме положително НАО, което ще изиграе неблагоприятна роля във формирането на зимния сценарий в Източна Европа

Автор Мира Иванова

