Извънредно от МВР за Петрохан! Истината за втория пожар

По повод появили се информации в някои медии и заради редица запитвания към полицията, от ОДМВР-София изпратиха официално съобщение, в което обясняват, че на 12 март (четвъртък), около 16:20 ч. екипът, охраняващ хижа "Петрохан" забелязал дим, който излиза от сградата.

Веднага са уведомени главният секретар на МВР, разследващият екип от ГД „Национална полиция“, окръжният прокурор и пожарната, посочват от пресцентъра на полицията.

"Пристигналият след сигнала екип от ГДПБЗН е констатирал на място, че няма горене, а от помещение, в което са съхранявани мокри пелети, се отделя дим. Използвана е пяна с цел да се предотврати евентуално запалване", допълват още органите на реда в съобщението си до медиите.

Районът продължава да е под денонощна охрана до последващо разпореждане от прокуратурата.

