Европа отваря кесията. Големи пари за един бранш

Европейският съюз ще отпусне спешни средства, за да помогне на фермерите да се справят с рязкото поскъпване на торовете, предизвикано от войната с Иран, съгласно планове за подкрепа на сектора.

Като първа мярка Европейската комисия обяви, че ще отпусне остатъка от кризисния резерв за селското стопанство на съюза, възлизащ на около 200 милиона евро. Европейският комисар по земеделие Кристоф Хансен посочи, че преди лятото ще бъде предложено и увеличаване на този резерв със "значителна сума", без да уточнява конкретен размер.

"Комисията ще предостави целева извънредна подкрепа за най-засегнатите фермери", заяви Хансен пред Европейския парламент в Страсбург, където се проведе протест на земеделска лобистка организация.

В Европа цената на азотните торове, които се произвеждат от природен газ, е нараснала до около 500 евро за тон спрямо 380 евро миналата зима, отбелязва "Франс прес".

Най-силно засегнати са производителите на зърнени култури, които използват големи количества торове, посочват от бранша.

Брюксел също така обмисля да позволи на фермерите по-широко използване на дигестат - богат на азот страничен продукт от производството на биогаз, което поражда опасения сред еколози за замърсяване на водите.

Предлага се и по-голяма гъвкавост за производителите на торове в рамките на схемата на ЕС за търговия с въглеродни емисии при определени условия.

Около една трета от торовете, транспортирани по море, достигат до световния пазар през Ормузкия проток, който на практика е блокиран заради войната на САЩ и Израел срещу Иран. Това доведе до ръст на цените, а Световната търговска организация предупреди, че блокадата застрашава глобалната продоволствена сигурност, особено в Африка и Южна Азия.

