Спор за „справедливата цена“. Земеделците искат още един важен компонент
Цветан Цеков приветства идеята за повече прозрачност, но настоява формулата да започва още от полето
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Цветан Цеков приветства идеята за повече прозрачност, но настоява формулата да започва още от полето
След лято на суша, пожари и горещини загубите в сектора се оценяват на 10 млрд. евро, а десетки хиляди стопанства са под риск
Размерът на помощта ще стане ясен едва след обработването на всички допустими заявления
Близо 50 хил. земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да запазят своята конкурентоспособност
Държавата с ключов ход след природните бедствия
Затвориха пътя за Маказа
Големите вериги и вносът притискат българските производители, предупреди Кирил Вътев
Помощта е заради поскъпването на торовете
Протест и сълзотворен газ срещу земеделци и журналисти
След срещата в Министерския съвет производители видяха „реална политическа воля“
Европейския пазар може да навлязат продукти, произведени с генномодифицирани технологии
Шофьорите да имат едно наум
По думите ѝ през годината успешно са завършени рехабилитациите на първите 24 проекта по Програмата за развитие на селските райони
Става дума за предстоящите плащания
Той подчерта, че подкрепата към земеделските стопани остава основен приоритет на Министерството
Земеделец, който се пенсионира, няма да има право да ползва субсидия
Те смятат, че е най-добрият за последните 30 години
В деня на визитата на еврокомисаря Хансен фермерите призовават за защита на българското производство и реформа в подпомагането
Брояч на ДФ "Земеделие" дава информация и за размера на плащанията по отделните схеми и мерки
Причината са екстремните студове през април