След драмата с бюджета: Министър успокои земеделците

Изтеглянето на бюджета няма да забави плащанията в земеделския сектор, всички те са в срок, каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов в курортен комплекс Албена преди началото на тринадесетото издание на националния агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), предаде БТА.

Той добави, че вчера на заседание на Министерския съвет по негово предложение са одобрени няколко плащания. “Едното от тях е свързано с увеличаване на капитала на "Напоителни системи", за да се доизгражда напоителната инфраструктура на страната. Второто е свързано с инженеринга на язовир “Пясъчник”, който е абсолютно необходим за поливане в цяла Южна България”, посочи министърът на земеделието и храните.

По негови думи услугата вода за напояване през промяна на Закона за водите ще се третира като услуга от общ икономически интерес. “Това означава, че всички земеделски стопани и производители, които достъпват тази вода, ще я ползват на много преференциални цени и много други дейности”, каза още Тахов.

Той допълни, че в началото на декември за основното подпомагане на доходи за устойчивост Държавен фонд “Земеделие” се очаква да изплати над 600 милиона лева. “Всички плащания и цикли вървят в срок”, увери министърът.

По темата за изтеглянето на бюджета той каза, че застава зад казаното от премиера Росен Желязков.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com