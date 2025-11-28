След драмата с бюджета: Министър успокои земеделците
Става дума за предстоящите плащания
Става дума за предстоящите плащания
Недопустимо е президентът да всява разделение между българите, каза министърът
1,65 млрд. лева са предвидени за общините
Владимир Сиркаров коментира приемането на Бюджет 2025
Разочароващ бюджет, коментира икономистът
Полицаите ликуват, малкият бизнес псува
Сложи го на мястото му
Бюджетът не е идеален, но това е положението, обявиха депутатите
Ето какво предвижда бюджетът на ДОО за 2025 г.
Кой подкрепи и кой се запъна на първото четене
От 1 април минималният осигурителен доход става 1077 лв., а максималният се вдига на 4130 лв.
Какви са неговите параметри
Фискалният съвет с остра позиция за бюджета
Васил Велев с радикално предложение
Увеличава се минималният и максималният осигурителен доход
България тярва да изготви Структурно-фискален план за периода 2025 - 2028
Коя е крайната дата за законопроектите
Според него, капиталовите разходи отново няма да бъдат изпълнени, а това е тревожно
Надявам се всички да бъдат доволни от това, което сме предложили, заяви министърът
Има я енергията и хъс за решаване на проблемите пред българското общество, заяви вицепремиерът