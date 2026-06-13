Министър Тахов с голяма новина! Въвеждат нов механизъм
Нашата рамка вече е готова, каза още той
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Нашата рамка вече е готова, каза още той
В момента зареждаме логистичната база, съобщи той
Става дума за предстоящите плащания
Излезе с призив към земеделските стопани заради градушките
Поиска равнопоставеност на земеделските производители в ЕС