14 000 земеделци с помощи заради скъпите горива

Повече от 14 000 български земеделски производители ще получат субсидия. Това заяви в предаването "Интервюто" по БНТ заместник-председателят на парламента и депутат от „Прогресивна България“ Иван Ангелов по повод предприетите мерки от властта заради покачването на цените на горивата.

По темата за подпомагането на земеделските производители Ангелов отхвърли критиките на опозицията, че помощта ще достигне основно до големите производители.

„Нищо от това, което казват, не е истина. По никакъв начин тези пари няма да отидат до ограничен кръг от представителите на земеделските производители. Повече от 14 000 български земеделски производители ще получат субсидия, средства, с това целево подпомагане, което между другото е регламентирано от Европейския съюз“, каза той.

По думите му предприетите мерки заради покачването на цените на горивата са съобразени с възможностите на държавата и бюджета. Той определи завареното от управляващите финансово състояние като тежко.

„Много добре си спомняте, че оставаха да се платят едни пенсии за юли месец и хазната щеше да остане на нула, почти. Със съвсем малък резерв. Ние направихме и предприехме необходимите мерки, за да осигурим плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, което даде гладка въздух на публичните финанси и на държавната хазна. Екстрено приехме много мерки и в законодателни мерки, така че да гарантираме и обезпечим нормалното функциониране на държавата. Така че, това е реалната ситуация. Бюджет 2026 беше възможният бюджет“, заяви Ангелов.

Ангелов коментира и еднократната помощ от 50 евро за най-нуждаещите се, като подчерта:

„Искам да кажа, че до тези 50 евро ще имат достъп повече от 550 000 български граждани, които ще получат директно тези 50 евро без каквито и да било условия.“

По повод решението за акциза върху пропан-бутана Ангелов заяви, че мерките могат да бъдат разширени след анализ на ефекта им:

„Нека да видим как ще заработят тези мерки в комбинация с другите мерки, които сме предвидили. И ще направим анализ, след което е възможно, разбира се, да предприемем и други стъпки.“

В предаването "Интервюто" беше обсъдена и новата методика за определяне на минималната работна заплата. Ангелов я определи като по-справедлива от досегашния механизъм.

„Сегашната е много по-справедлива. Тя е в съответствие с директива на Европейския съюз и отразява много по-ясно състоянието на икономиката“, каза той.