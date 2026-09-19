Кутев: Цените стават непоносими, ще са необходими и други мерки

Депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев направи ключови коментара по актуалните политически и икономически теми в предаването „Панорама“ по БНТ.

За високите цени и инфлацията:

Депутатът заяви, че цените стават все по-непосилни за българските граждани. По думите му подходът на управлението не трябва да бъде административен контрол върху пазара, а използване на работещи пазарни механизми.

Той допълни, че през следващите месеци мерките ще бъдат оценявани и при нужда ще се предприемат допълнителни действия, насочени основно към най-уязвимите групи.

Обясни, че промените в цените и мерките не засягат само автомобилите, но и че пропан-бутанът се ползва предимно от гражданите с най-малки финансови възможности, които се опитват да спестяват.

Кутев изрази раздразнение, че общественият разговор твърде често се измества към „несъществени неща, които нито са верни, нито са истинските проблеми“, вместо да се води смислен дебат за реалните законодателни промени.

Той посочи, че предстоящият през октомври вот не трябва да се превръща в политическа война, а в сблъсък на визии и платформи за бъдещето на страната.

За съдебната реформа

Антон Кутев директно заяви, че не очаква подкрепа от Борисов и Пеевски за съдебната реформа.

Кутев отправи остро предупреждение, че ако коалицията ПП- ДБ не даде гласовете си за попълването на новия Висш съдебен съвет, българските избиратели ще ги накажат тежко, тъй като обществото очаква реални резултати. Според него те са длъжни да гласуват „за“, ако искат да останат в политическия живот.

Той отсече, че реформа по стария начин на ПП-ДБ няма да мине, като припомни, че неговата формация има 131 депутати в парламента, което им дава водещата роля и легитимността да определят правилата.

Според него всичко, което десницата е искала в съдебната система до момента, е било направено в миналото, но не е довело до ефективна прокуратура и справедливост, затова сега подходът трябва да бъде променен.

За скандала с полетите

Кутев преповтори изказването на министър Демерджиев за фирми, които са получили стотици милиони левове за строителство на мантинели, но бе категоричен, че нито Демерджиев, нито правителството определят кой е виновен, а това е изцяло работа на прокуратурата и съда, които трябва да проверят изнесените данни.