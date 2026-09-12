Граждани скочиха срещу държавата за цените
Събитието е организирано от национален синдикат „Защита”
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Събитието е организирано от национален синдикат „Защита”
Подготвя поредното увеличение на цените на ВиК услугите
Глобите ще бъдат доста солени
Колко ще бъде поскъпването на техниката
За потенциално нанесени вреди на всички потребители.
Ще проведат работна среща за координацията между двете институции
Откъде идва опасността това да се случи
Правителството им взе сериозни мерки
На специалното съвещание на правителството
Каза може ли държавата да се намеси
Сладкишите й вече стават златни
Борислав Гуцанов коментира и социалните мерки
Как в столицата дадени апартаменти стават все по-скъпи
Докога може да се случи такова нещо
Брокери с актуален коментар на пазара
Експерт коментира ситуацията до есента
Какво е поскъпването за кратко време
Наблюдава се за пръв път от доста време
Какво съобщиха от европейския гигант
Кой град изпревари София по поскъпване