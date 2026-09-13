Панорама на професиите събра училищата в Казанлък
Събитието бе съпътствано от музикално-танцова програма
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Събитието бе съпътствано от музикално-танцова програма
Политик и журналист в горещ дебат
Освен противоракетна система от Германия, България ще купи и три координатни радари от Франция
Какво обърка скандалната фигура в ПП
Водещият на "Панорама" разказа какво става,когато куршумите свирят
Работила съм изключително добре с представителите на ДПС в ЕП, те са уважавани и имат своята тежест, каза тя
Мария Габриел издаде много интересни неща
Площадката е монтирана на ръба на скалите на връх "Свети Илия" на височина 1563 метра
Замислял съм се защо в страна като Япония- България се свързва с киселото мляко
Намира се в Рила планина
Близо до село Семчиново
Намира се до с.Равногор
Той посочи, че е извървян много тежък път до сглобяването на редовно правителство
Живеят си като в "Сън в лятна нощ"
Във връзка със снощния инцидент в предаването
Бойко Василев едва удържа страстите
Лют спор между Георг Георгиев и Никола Минчев
Ето какво каза в "Панорама"
Свързан с политическото спасение на страната