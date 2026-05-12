Панорама на професиите събра училищата в Казанлък

В спортната зала на стадион „Севтополис“ в Казанлък се проведе XIV Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране под мотото „Знание, традиции и бъдеще – пътят на младите“. Събитието бе организирано от РУО – Стара Загора, Община Казанлък и Търговско-промишлената палата – Стара Загора, в партньорство с ЦПЛР – Стара Загора.



Сред официалните гости бе заместник-кметът по хуманитарни политики Сребра Касева, която поздрави участниците и награди с грамоти ученици, отличили се в състезания по професии.



В панорамата участваха седем училища от община Казанлък, които представиха своите специалности, модерна учебна база и възможности за професионална реализация. Ученици и преподаватели демонстрираха иновативни подходи в обучението, STEM среда, дуално обучение, международни проекти и практически умения в сферите на машиностроенето, транспорта, икономиката, туризма, ресторантьорството, дизайна и изкуствата.



Казанлъшките гимназии предлагат богато разнообразие от възможности за обучение – 51 профилирани паралелки с 1 219 ученици и 76 професионални паралелки с 1 722 ученици. През настоящата учебна година учениците в XII клас са 528, разпределени в 23 паралелки. Младите хора в общината могат да избират между 10 вида профили, 20 професии и 15 специалности.



Събитието бе съпътствано от музикално-танцова програма с участието на танцовата формация и мажоретния състав на ПГ „Иван Хаджиенов“, както и група за народни песни „Будичета“ при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Шипка.



Организаторите благодариха на всички участници и партньори и подчертаха, че инициативата помага на седмокласниците да направят информиран избор за своето бъдещо образование и професионално развитие.





