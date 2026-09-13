Обрат с професиите! Фирмите затварят вратите
Професиите не изчезват, но изборът се стеснява
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Професиите не изчезват, но изборът се стеснява
Още ги няма, но ИИ ги предвижда
Младите ще сменят по няколко
Промяната се приема по предложение на Министерството на младежта и спорта
Лидерство, добра комуникация, умение за управление на кризи и емоционална интелигентност гарантират успеха
В допълнение към основното възнаграждение, компаниите масово осигуряват и атрактивни социални пакети
Събитието бе съпътствано от музикално-танцова програма
Те все още изискват човешката креативност
Изкуственият интелект напира мощно
Пълен списък на училища, в които ще се предлага за първи път обучение по професии за учебната 2026/2027 г.
Работните оферти разкриват дълбок дисбаланс в заплащането по професии и региони
Умения липсват, а не работни места
Какви професии предлагат най-често дистанционна форма на работа
По данни на НСИ делът на заетите (15 – 64 г.), участвали в обучение през последните 12 месеца, е около 2 – 3%, значително под средното за ЕС
Ето специалностите, които носят най-много пари
Междувременно обаче се прогнозират 19 милиона свободни работни места годишно от 2023 до 2033 г
Данните от информационния бюлетин показват, че общият доход на домакинствата за периода е 6988 лв.
Оценяват се работна среда, парични доходи, непарични материални стимули и др.
Безработицата в нея е изключително ниска
Данни показаха и нежеланите