Ето ги най-желаните професии у нас

Най-привлекателните професии у нас очаквано са в IT сектора, показват данните от изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Пет от шестте водещи позиции за най-желани работни места се заемат от професии, свързани с високите технологии и дигитализацията. Първата позиция се заема от специалисти по технически науки, следват Информационните и комуникационните технологии, софтуерните разработчици, проектанти и администратори на база данни.

На 5-та позиция се нареждат електротехниците.

Освен тях, в групата на най-желаните професии попада и една от сектор образование, като тя е свързана с обучение и развитие на персонала.

В групата на нежеланите професии на първо място попадат градинарите и работниците в оранжерии. На второ място, въпреки високото заплащане, се нареждат техници по сигурността на въздушния трафик. Слабо предпочитани са и музиканти, певци и танцьори.

На другия полюс в класацията за привлекателност са професиите, свързани с работа на открито .На последно място се нареждат агентите по спедиция на товари и пилотите, съобщи bTV.

Изследването показва още, че привлекателността на една професия е комбинация от доходи, среда, престиж, стрес и реални перспективи за развитие.





