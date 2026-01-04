Нов луксозен квартал в топ 3 на София. Невиждан бум на сделките

Кръстова вада окончателно се превърна в един от най-горещите и най-скъпи квартали на София. Районът вече е в топ 3 по цени на имотите в столицата, редом с Лозенец и Изток, а активността на пазара е на нива, невиждани от години. Данните от водещите имотни портали показват стотици активни обяви и постоянен поток от сделки, които поддържат цените стабилно високи.

Кварталът, който расте по-бързо от София

Кръстова вада се превърна в символ на новата градска динамика. Разположен между бул. „Черни връх“, Парадайс център и подножието на Витоша, районът буквално се променя пред очите на столичани. Нови сгради изникват с темпо, което доскоро беше характерно само за най-елитните части на южната дъга.

Средната цена на имотите вече достига около 3080 евро на квадратен метър, а офертите за продажба надхвърлят хиляда. Само в Imot.bg има 1000+ активни обяви за продажба, което е индикатор за огромна активност и постоянно предлагане. Това е ясен сигнал, че кварталът не просто е модерен – той е магнит за купувачи, инвеститори и млади семейства, които търсят съвременна градска среда.

Кой купува в Кръстова вада

Профилът на купувачите е ясен и показателен за трансформацията на района. Млади семейства с добри доходи търсят двустайни и тристайни жилища в нови сгради, близо до метрото и офис зоните. IT специалисти и корпоративни служители избират квартала заради удобството – работата им е на минути разстояние, а инфраструктурата е модерна и подредена.

Инвеститорите също са активни. Малките апартаменти се разграбват за краткосрочни и дългосрочни наеми, а покупките „на зелено“ остават една от най-печелившите стратегии в района. Кръстова вада се превърна в място, където имотът не просто се купува – той работи.

Какво се предлага: ново строителство и градски лукс

Предлагането е доминирано от ново строителство. Над 70% от имотите са в модерни сгради, много от които част от затворени комплекси с подземни гаражи, контрол на достъпа, зелени вътрешни дворове и допълнителни удобства.

Тристайните апартаменти с големи тераси и гледки към Витоша са най-търсени, но интересът към компактните жилища остава огромен. Районът предлага и богата гама от офисни и търговски площи, които допълват усещането за нов градски център.

Бумът, който няма да спре скоро

Кръстова вада е пример за квартал, който расте заедно с новия начин на живот в София – динамичен, модерен, ориентиран към удобство и качество. Търсенето остава високо, предлагането – разнообразно, а цените – стабилни.

Всичко това превръща района в един от най-елитните и най-перспективните в столицата. Бумът на сделките не е моментен – той е част от дългосрочна тенденция, която ще продължи да оформя южната част на София през следващите години.

