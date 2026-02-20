Руснаци разпродават имоти у нас, а чуждите инвестиции растат

Руски граждани продължават да се освобождават от недвижимите си имоти в България, като през миналата година са реализирали продажби за 21,1 млн. евро, показват данни на БНБ. Този процес е довел до отрицателен нетен поток от вложения на чуждестранни лица в недвижими имоти в размер на 19,7 млн. евро за 2025 г. На този фон общият обем на преките чуждестранни инвестиции достига 3,261 млрд. евро по предварителни данни. Това е увеличение със 405 млн. евро или 14% спрямо предходната година и се равнява на 2,8% от БВП.

Данните показват, че двигателят на ръста не са нови стратегически вложения, а реинвестираната печалба. Чуждестранните компании са върнали обратно в българските си дружества 3,694 млрд. евро от реализираните печалби при 2,744 млрд. евро година по-рано. Така вместо средствата да бъдат изтеглени или разпределени към акционерите, те остават в страната и финансират текуща дейност, разширяване и нови проекти.

В същото време част от натрупаните през предходни години вътрешногрупови заеми са били възстановени. Български дъщерни дружества са върнали на компаниите майки 552 млн. евро, което статистически свива обема на преките чуждестранни инвестиции за периода. Тези плащания не представляват нов отлив, а обслужване на поети по-рано задължения.

Вложенията под формата на дялов капитал остават сравнително ограничени. През 2025 г. те възлизат на 119,7 млн. евро, което е със 53 млн. евро повече спрямо предходната година. Този тип инвестиции обаче традиционно се разглеждат като индикатор за дългосрочно присъствие и поемане на риск от страна на инвеститорите.

По държави най-големи нетни потоци са отчетени от Нидерландия - 635,9 млн. евро, Гърция - 476,9 млн. евро и Италия - 315,5 млн. евро. Нидерландия запазва водещата си позиция, тъй като множество международни компании избират страната за регистрация заради данъчния режим.

Отливи са регистрирани към Малта в размер на 258 млн. евро и към САЩ - 216,5 млн. евро. Така картината за 2025 г. остава двупосочна - засилена вътрешна реинвестиция и едновременно преструктуриране на капитали в отделни сектори и държави.

