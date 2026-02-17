Звездица става най-търсеното село край Варна през 2026: цените на имотите растат

Новият фокус на купувачите около Варна

Варненското с. Звездица се очертава като една от най-бързо развиващите се локации около морската столица. Близостта до града, спокойната среда и новите инфраструктурни подобрения превръщат селото в предпочитан избор за семейства, които търсят къща или парцел извън градския шум, но на минути от центъра.

През 2024–2026 г. интересът към имоти в Звездица нарасна значително, а предлагането започва да изостава от търсенето - тенденция, която се наблюдава и в други варненски села, но тук е най-осезаема.

Защо Звездица е сред най-търсените локации?

Развитието на селото не е случайно. Звездица съчетава няколко ключови предимства, които я поставят пред конкурентни локации като Приселци, Близнаци и Константиново.

Близостта до Варна около 10 минути с автомобил, позволява на жителите да работят в града, но да живеят в по-спокойна среда. Новите къщи, затворени комплекси и модерни вили променят облика на селото, а инфраструктурата се подобрява с всяка година.

Природата е другият голям фактор: близост до езерото, гори и възможности за спорт и разходки. Това прави Звездица особено привлекателна за млади семейства и хора, които търсят по-здравословен начин на живот.

Цените растат, но остават по-достъпни от премиум зоните

През последните две години цените на парцелите и къщите в Звездица отбелязват стабилен ръст. Въпреки това селото остава по-достъпно от по-елитните локации като Осеново или Близнаци, което го прави идеален компромис между цена и качество на живот.

Търсенето на парцели за строителство е особено силно. Много от тях се изчерпват още преди да бъдат обявени публично, а новите проекти се разпродават на ранен етап.

Луксозната дестинация

Цените в Звездица ясно показват посоката на пазара. Новите къщи с модерно строителство и площ между 120 и 180 кв.м се предлагат между 210 000 и 320 000 евро, а по-големите и луксозни имоти достигат 350 000–500 000 евро. Интересът към парцели също расте: урегулираните терени за жилищно строителство се търгуват между 55 и 95 евро/кв.м, като най-желани са парцелите от 500 до 900 кв.м. По-големите имоти над един декар се движат в диапазона 45–70 евро/кв.м, а земеделските земи около селото остават по-достъпни – 18–35 евро/кв.м. Търсенето изпреварва предлагането, което поддържа стабилен ръст на цените през последните две години.

Новите тенденции: Миграция към селата и работа от разстояние

Звездица е част от по-широка тенденция, която се засили след 2023 г.: миграцията към селата около големите градове. Работата от разстояние, по-гъвкавите професии и желанието за по-големи жилищни пространства променят пазара.

Варна е сред градовете, където тази тенденция е най-силна. Звездица печели от това, защото предлага добър баланс между достъпност, природа и близост до града.

Какво предстои за Звездица през 2026

Очакванията на брокери и анализатори са, че интересът към селото ще остане висок. Нови проекти, подобрения в инфраструктурата и растящото търсене на къщи около Варна ще продължат да поддържат цените във възходящ тренд.

Звездица се превръща в една от най-перспективните локации в региона — място, което съчетава спокойствие, природа и удобство, и което все повече купувачи поставят на върха на списъка си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com