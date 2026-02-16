Приказно село до София стана имотен диамант. Цените хвърчат

В подножието на Витоша, където историята среща новите мечти

Клисура е едно от онези софийски села, които дълго време живееха в сянката на по-шумните си съседи – Бистрица, Панчарево, Плана. Но докато там строителството кипеше, Клисура остана вярна на себе си: тихо, зелено, разлято по склоновете на Витоша, с онзи стар балкански дух, който не се поддава на презастрояване.

Името му идва от старобългарската дума клисура – „теснина“, „проход“. И наистина, селото е било проход към планината векове наред. През него са минавали овчари, търговци, поклонници към манастирите на Софийската Света гора. Най-близкият – Клисурският манастир „Св. Петка“ – е бил духовна опора на местните още от XIV век.

Днес Клисура е нещо друго: новият тих фаворит на имотния пазар около София.

Какво се продава? Пазар, който расте без шум

Клисура не е място на масови оферти. Точно обратното – пазарът е ограничен, но качествен. Това го прави още по-желан.

Най-силният сегмент са парцели. Те са големи, панорамни и често с площ от няколко декара. Средните цени се движат около 48 евро/кв.м, което е значително по-ниско от Бистрица или Панчарево, но достатъчно високо, за да показва стабилен интерес.

Къщите са малко, но впечатляващи. Офертите варират от 299 000 до 590 000 евро, като става дума за ново строителство, модерни архитектури и просторни дворове. Това е селото, в което купувачите търсят не просто дом, а пространство, гледка и спокойствие.

Има и нишов сегмент – малки вили и стари къщи за ремонт, които започват от около 29 000 евро. Те привличат хора, които искат „втори дом“ близо до София.

Новите жители на Клисура

Профилът на купувача е ясен и се променя с времето.

Първи са семействата от София, които бягат от шума и презастрояването. Те искат двор, въздух, природа, но и бърз достъп до града. Клисура им дава всичко това.

Втората група са инвеститорите. Те виждат потенциал в големите парцели – възможност за бъдещо строителство, разделяне на имоти, изграждане на малки комплекси от къщи.

Третата група са хората, които работят дистанционно. За тях Клисура е идеалното място: тишина, интернет, планина, а София е на 20 минути.

Инфраструктурата: тишина, но не и изолация

Клисура е едно от селата, които печелят от близостта си до София, без да губят характера си. Пътят до селото е добър, поддържан и целогодишно проходим.

Електричество, вода, интернет – всичко е налично.

Мобилното покритие е стабилно.

Достъпът до София е бърз – без тежък трафик, без задръствания.

Това е инфраструктура, която не блести с грандиозни проекти, но работи. А за хората, които търсят дом в планината, това е най-важното.

Защо Клисура е перспективна: селото, което тепърва ще се развива

Клисура е в онзи рядък момент, в който пазарът е още достъпен, но тенденцията е ясна: цените ще растат. Причините са няколко.

Първо, ограниченото предлагане. Селото няма големи свободни терени за масово строителство. Това означава, че всяка нова къща е ценна.

Второ, природата. Клисура е едно от най-зелените и чисти места около София. Гледките към Витоша са впечатляващи, а въздухът е несравним с този в града.

Трето, историческият и духовен контекст. Манастирът, старите пътеки, традиционната архитектура – всичко това създава усещане за място с душа.

Четвърто, близостта до София. Това е най-силният фактор. Клисура е достатъчно близо, за да бъде удобна, и достатъчно далеч, за да бъде спокойна.

Клисура днес: селото, което пази тишината си

Днес Клисура е едновременно старо и ново. Старо – заради историята, манастира, каменните зидове и вековните пътеки. Ново – заради модерните къщи, новите жители и растящия интерес.

Това е селото, което София открива наново.

Селото, което не бърза, но се развива.

Селото, което пази тишината си, но привлича все повече хора.

И ако има място около София, което да съчетава природа, история и перспектива, това е именно Клисура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com