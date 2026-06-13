Клисура - тясната врата към свободата
Градът, който изгоря, но се върна в историята
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Градът, който изгоря, но се върна в историята
Опашка за парцели, които ще се превърнат в къщи и модерни комплекси
Цената е колкото на боксониера
Имотът е занемарен и неподдържан
Състоянието на имуществото обаче не е никак запазено, а новият собственик ще трябва да инвестира доста
Георги Енев заяви, че няма да се укрива, че иска да се грижи за майка си
Засега той на този етап е единственият обвиняем за измамата
Човек, чиито тленни останки са били идентифицирани, е починал през януари тази година
оизшествието настъпило в местност Козница между Розино и Клисура
С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова приветства тържественото отбелязване на 145 години от Априлското въстание
Държавният глава и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили ще приеме почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада
Все още не е ясно кой е злосторникът
"Клисурци напоиха с кръвта си земята и от нея поникна чудният плод на свободата. Има селища в България, в землището на които срамът никога не е стъпва...