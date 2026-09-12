Приказно село до София стана имотен диамант. Цените хвърчат
Опашка за парцели, които ще се превърнат в къщи и модерни комплекси
Следете всички новини, анализи и коментари за Клисурски Манастир. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Опашка за парцели, които ще се превърнат в къщи и модерни комплекси
Вестник "Стандарт" продължава поредицата с представянето на манастирите от т. нар. Софийска Света гора. Миналия четвъртък ви отведохме до Дивотинския...
"С голяма радост днес посетих Клисурския манастир "Света Петка Параскева" до Банкя. Вчера Негово Светейшество патриарх Неофит, заедно с владиката дядо...