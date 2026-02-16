Важно за парите в страната от БНБ

Към 16 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на банкноти и монети в левове и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове. Това съобщиха от БНБ.

Към отчетната дата извън касите на Българската народна банка остават 4.8 млрд. лева в банкноти и монети, което представлява изтеглени 84.5% от левовете, които са били в обращение в началото на 2025 г.

Към същата дата в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 7.2 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране на платежната система и обслужването на икономиката и населението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България.

