Край на цените в левове и евро. Идва ли ново поскъпване?
Много скоро очакваме ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите
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Много скоро очакваме ясна картина точно на каква цена влизат на едро продуктите
След 9 август потребителите ще могат да подават сигнали за необосновано високи цени директно до КЗП
Изтече ключов срок
Банката избра да предлага услугата без такси и след отпадането на законовото изискване от 1-ви юли 2026 г.
93% от банкнотите са изтеглени от обращение
Доцова беше категорична ,че "няма никаква възможност"
Около 2,9 млрд. лв. в банкноти и монети остават в обращение
В обращение са евробанкноти и монети за над 7.8 млрд. евро
От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство у нас
Опашки се извиха пред големите магазини
Социалните мрежи са пълни с небивалици
Еврото, независимо от коя държава е, важи в цялата еврозона
Купуването с евро е възможно, но само с карта
Остават само 2 работни дни до края на годината
Заради въвеждането у нас на еврото
Заради прехода към евро ще има смущения в банковите системи
Нормално хората да отделят 40-50% от доходите си за погасяване на ипотечни кредити, казва Георги Заимов
Трима депутати тръгван на уроци по граматика
Проблем за кратко заради еврото
Нов начин на изписване на валутните табла