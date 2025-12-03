Цирк! Как написаха "референдум" за лева

Депутатите Ангел Славчев, Коста Стоянов и Стоян Таслаков опънаха в пленарна зала грешно изписан плакат с искане за референдум за лева. Не е ясно кой го е подготвил.

Това стана по време на днешните дебати относно искането на президента за произвеждане на национален референдум с въпрос: "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.?“. Парламентът отхвърли искането на държавния глава.

Реакциите в мрежата бяха хиляди. "Господи, възможно ли е чак такива идиоти да ни управляват?", гласеше най-невинният от тях.

"Аз напълно подкрепям да има референдум и там да могат да гласуват хора, които могат да напишат три изречения без грешка", подкрепи го в коментар друг..

