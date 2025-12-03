Тролове плашат с революция менте тази вечер

Протест без ясни организaтори и разпространяван най-вече от анонимни профили в социалните мрежи опитва да изкара хората в цялата страна по площадите днес. Изображения, генерирани с изкуствен интелект, но без линк към самото събитие, призовават гражданите на 14-15 големи града да демонстрират, но не се посочва срещу какво и кого.

"Евтините номера започнаха. Фалшиви събития, фалшиви сайтове, опитват се да се качат на протеста, но НЯМА да им се получи. И най-вече КАЖЕТЕ НА ДЕЦАТА си, които сигурно вече са решили, че и утре ще има организиран протест. НЯМА такъв. Другата седмица, когато гласуват ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ, ще се съберем отново. Не утре, не вдругиден" - написа писателят и общественик Радослав Бимбалов във фейсбук профила си.

Припомняме, че вчера от "Продължаваме промяната" обявиха готовност за нов протест, като дадоха заявка, че той ще е другата седмица, когато стане ясно в кой ден ще се дебатира подготвяния за внасяне този петък нов вот на недоверие към правителството. Протестна готовност за днес от ПП и "Демократична България", организатори на предходните две големи мероприятия, не са обявявали.

В плевенски групи обаче се появи призив, но от прокремълската "Възраждане", за протест именно днес от 18 ч.

