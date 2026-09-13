Всичко за Тролове

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Изкуството да бъдеш трол

Изкуството да бъдеш трол

Песимистите кършат ръце, че Министерският съвет твърде късно издигна кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН. Оптимистите се опасяв...

11 февруари | 6:45
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За реформите и троловете

За реформите и троловете

У нас е страшно дори се премести Паисий от един клас в друг Финландия замисля образователна реформа, с която се премахват учебните предмети. Идеята е...

08 февруари | 7:25
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