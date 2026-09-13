Слави занули Мирчев: Неговите ферми от тролове заслужават само презрение
Трифонов подкрепи вицепремиера Иво Христов
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Трифонов подкрепи вицепремиера Иво Христов
Вицепремиерът обвини формацията, че деформира публичния дебат
Принц Хари изнесе реч в Австралия срещу пари и разказа как преживява смъртта на майка си, лейди Ди
С анонимни профили в социалните мрежи
Д-р Георги Станулов бе уличен от майки в интернет форуми и фейсбук в серия неетични практики
Бориславова й прати тролове, изпати си
В дъното е руска онлайн група за разпространение на дезинформация
Риши Сунак осъди онлайн троловете
Това става по искане да депутати, провокирано от проблеми на ползватели на Фейсбук
Абсурдно е да се говори, че безработицата се укрива, сподели министърката
Песимистите кършат ръце, че Министерският съвет твърде късно издигна кандидатурата на Ирина Бокова за генерален секретар на ООН. Оптимистите се опасяв...
У нас е страшно дори се премести Паисий от един клас в друг Финландия замисля образователна реформа, с която се премахват учебните предмети. Идеята е...
Тайна руска агенция, чиято цел е наводняването на интернет с проруски и антиамерикански коментари и постове, бе извадена наяве в резултат на заведено...
Министърът на правосъдието на Великобритания Крис Грейлинг обяви плановете на правителството да въведе по-строги мерки за т. нар. интернет тролове, ко...
Стара Загора. Бил съм дълги години част от щаба на ДСБ и никога не сме занимавали Иван Костов с такива въпроси, никога не е бил съпричастен как се про...
София. ДСБ са плащали за коментари в интернет през 2011 г. Това обяви сегашният председател на партията Радан Кънев в ефира на бТВ. Той показа в ефир...