Меган мисли, че е „най-троленият човек в света“

Херцогинята на Съсекс заяви, че в продължение на 10 години е била „най-троленият човек в целия свят“ онлайн.

Говорейки в Мелбърн за вредите от социалните медии, заедно с Хари, херцога на Съсекс, Меган каза, че е била „тормозена“ всеки ден в продължение на десетилетие и че технологичните компании „не са били стимулирани да спрат“ злоупотребата с техните платформи.

Двойката е в Австралия на четиридневна обиколка и използва среща в четвъртък с представители на програма за психично здраве, за да изрази подкрепата си за забраната на страната за социални медии за лица под 16 години.

В същия ден принц Хари изнесе основна реч на среща на върха за културата на работното място, като билетите струваха до 2400 австралийски долара (1260 британски лири) на човек.

Събитието, в което Меган и принц Хари взеха участие, се проведе в Технологичния университет „Суинбърн“ в Мелбърн.

По време на разговора Меган каза на групата: „Когато мисля за всички вас и за това, което преживявате, мисля, че голяма част от това се дължи на осъзнаването, че знаете, че тази индустрия за милиарди долари, която е изцяло основана на жестокостта, за да се получат кликвания - това няма да се промени. Значи трябва да си по-силен от това.“

Съпругът ѝ добави, че смята забраната на децата в социалните медии в Австралия за „епична“ от „гледна точка на отговорността и лидерството“.

Принц Хари каза, че „толкова много страни вече са последвали примера“ - но че „никога, никога не е трябвало да се стига до забрана“.

Австралия забрани социалните медии за деца под 16 години. Как работи това?

В отговор на някои от критиките на съпругата си към технологичните компании, които притежават платформите, той каза, че те „трябва да бъдат отговорни и няма начин младите хора да бъдат наказвани, като им се забранява нещо, което би трябвало да е безопасно за използване, независимо от всичко“.

По-късно, на срещата на върха InterEdge, също в Мелбърн, принцът говори за редица неща - включително смъртта на майка си, принцеса Даяна.

„Според моя опит, загубата е дезориентираща на всяка възраст“, ​​каза той за събитието. „Скръбта не изчезва, защото я игнорираме. Да я преживееш като дете, докато си в аквариум със златни рибки под постоянно наблюдение, да, това ще има своите предизвикателства. И може да те сломи.“

Той също така каза, че се е чувствал „изгубен, предаден или напълно безсилен“ в различни моменти от живота си.

Принц Хари не е получил хонорар за речта си, съобщава информационна агенция PA.



