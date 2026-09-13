Меган мисли, че е „най-троленият човек в света“
Принц Хари изнесе реч в Австралия срещу пари и разказа как преживява смъртта на майка си, лейди Ди
Следете всички новини, анализи и коментари за Социални Медии. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Принц Хари изнесе реч в Австралия срещу пари и разказа как преживява смъртта на майка си, лейди Ди
Национално животно е енотът, Кроксовете са забранени, плащаш, за да си депутат
Близо половината от новорегистрираните акаунти са отбелязани като „детски” или „тийнейджърски“, сочи ново проучване на Yettel
Технически проблем
Войната между медиите и платформите продължава
И съкращава работни места
Мъск назначи дългогодишния медиен изпълнителен директор Линда Якарино
Бъдещето на платформата изглежда все по-несигурно
Това се случва заради опасността от забрана на приложението в САЩ
Приблизително 13% от младите хора изпитват хранително разстройство до 20-годишна възраст
Има опасения, че може да бъде риск за млади потребители
Засега това са Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr и Post
Пред учените стои предизвикателството да разберат кои тийнейджъри са изложени на риск
Управляващата партия на президента Реджеп Ердоган подкрепи законопроекта
Задължително легализиране на присъствието в Турция на такива компании
В социалните медии за болестта по целия свят вече се споменава по-малко
Лондон. Учени се опитват да създадат детектор на лъжата за социалните медии, за да може да се проверяват онлайн слухове. Системата ще анализира в реал...