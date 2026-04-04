Нова държавица се пръкна между САЩ и Мексико - Слоуджамастан

Повече от 25 000 самопровъзгласили се граждани са се заклели във вярност към тази фалшива диктатура, където кроксовете и имейлите с опция за отговор са забранени.

Между плантации с финикови палми в долината Коачела в Калифорния и мексиканската граница, докъдето поглед стига, се простира изгоряла от слънцето пустинна ивица с цвета на износено каки. Тази суха ничия земя е осеяна с високи до коленете храсти и тънки клони. Въздухът вибрира от равномерното съскане на насекоми. А в далечината блести подводница.

Това е Република Слоуджамастан , най-младата микронация в света. Разпростиращи се върху 11 акра, които се развиват като дълга балада, тези обгорели пустоши заемат територия, която шофьорите обикновено подминават, без да поглеждат втори път. И все пак, ако влезете вътре, реалният свят се изплъзва. В тази „страна“ обувките крокосове са конституционно забранени. Имейлите с опция за отговор на всички имейли са забранени от закона. Превишаването на скоростта е разрешено, но само ако се прибирате бързо с такос в ръка. Националното животно е енотът, съобщава BBC.

В центъра на всичко това е Ранди Уилямс – известен още като „Султанът на Слоуджамастан“. Когато не командва койоти, пустинни игуани и приблизително 25 000 „граждани“, които наричат ​​пустинната му диктатура свой дом, той е програмен директор на радиостанциите Z90 и Magic 92.5 в Сан Диего и е известен в ефира като „R Dub“. От 1994 г. насам той е водещ и на радиопредаването Sunday Night Slow Jams, което сега се излъчва в над 250 станции по целия свят.

Министерство на пропагандата на Слоуджамастан

Страстен пътешественик, Уилямс прекарва години в стремежа си да посети всяка страна, призната от Организацията на обединените нации. В началото на 2020 г. той остава само една последна спирка. След това светът преминава в карантина. Прикован като всички останали по време на глобалната пандемия, Уилямс е неспокоен. Имаше твърде много време и нямаше къде да отиде, но умът му продължаваше да се движи със скоростта на реактивен самолет. Тогава му хрумва: „Ако не мога да посетя друга страна, защо да не създам такава?“

Как да станеш фалшив диктатор

„Като дете обичах да се занимавам с креативни неща, независимо дали ставаше дума за творческо писане, рисуване, правене на картини или класни проекти. Така че това ми се стори най-подходящото“, каза ми султанът по време на обиколка на консулството (офиса му в радиостанцията), където съхранява колекция от пропаганда от действителни диктатури по света. „Можех да вложа цялата си творческа енергия в това.“

Той се обадил на най-добрия си приятел, Марк Корона, за да му обясни какво е намислил. Корона просто се засмял. „Единственото, за което се сетих, беше този епизод на „Семейният тип“, където Питър основал собствената си страна, Петория“, каза Корона. „Въртях очи и си мислех: „Добре, пич. Къде ще се събере тази страна? В твоята къща?“

Уилямс упорстваше, претърсвайки сайт за недвижими имоти със списък с изисквания. Земята трябваше да е повече от пет акра, достъпна по асфалтиран път и на разстояние с кола от дома му в Сан Диего. Появи се един-единствен парцел. Това беше незастроен, осеян с пясък парцел, обявен за 19 500 долара.

„Беше любов от пръв поглед“, каза Уилямс. Той закупил земята през 2021 г.

Уилямс наел Корона да вземе масивно бюро, приличащо на президентско, от Финикс и да го закара до Южна Калифорния. Разтоварили го насред пустинен терен и започнали да „маркират“ територията си, като поставили пътни табели по щатския път 78 в Калифорния, обявяващи новата им държава: „Република Slowjamastan“ – име, което първоначално Уилямс предложил на шега, но останало.

Не минало много време и местните власти забелязали. Табелите били санкционирани, защото се намирали твърде близо до пътя. Уилямс ги преместил леко, за да отговарят на изискванията на окръга, като същевременно продължил гордо да обявява новата си микронация.

„Хората минаваха и се чудеха какво става“, разказва Корона. „Вероятно са мислели, че сме терористи, и това донякъде наля масло в огъня. Донесе ни още повече внимание.“

Но крайпътната табела била само началото. Първо се появил импровизиран граничен пункт. После – знамена и паспорти. Не след дълго Република Slowjamastan започнала да прилича на истинска държава.

„Изведнъж започнах да купувам полицейски коли, монети и имиграционни кабини“, казва Уилямс.

Той се провъзгласил за султан и започнал да се облича подобаващо – с тъмни очила, изгладени униформи и богати орнаменти, които по негови думи напомнят театралния военен стил на либийския тоталитарен лидер Муамар Кадафи. В тази роля гласът му се променя в това, което той нарича „GFA“ – общ чуждестранен акцент – с удължени гласни, „z“ вместо „th“ и навити „r“.

Пет години по-късно Слоуджамастан вече издава паспорти на желаещи пътешественици, които искат да станат неофициални граждани, сече собствена валута и провежда церемонии по издигане на знамето. Територията е разделена на щати, включително Dublândia, Bucksylvania и Queendom of Hotdamnastan. Султанът дори написал национален химн – „Slowjamastan (I Think It's Going to Be an Awesome Place)“, по мелодията на Rocket Man на Елтън Джон.

За тези, които искат да формализират участието си, има титли, които могат да се получат.

„Може би сте мъж от Северна Каролина и искате да направите профила си в LinkedIn много по-силен“, каза Уилямс. „Можете да измислите титла, да платите малка такса и след това – бум – ще станете член на парламента.“

Около 25 000 „граждани“ от 120 държави са част от Слоуджамастан – и много от тях идват на гости през неговия „имиграционен пункт“

Въпреки че позициите в диктатурата си имат цена (посланиците плащат 10-25 долара (7,50-19 британски лири) на месец), гражданството е отворено и безплатно за всички. В момента микронацията има 25 000 саморегистрирани „граждани“ от 120 държави – което е повече от някои признати държави, включително Ватикана, Тувалу и Палау.

Докато мнозина се запознават със Слоуджамастан само отдалеч чрез шеговитите публикации на микронацията в социалните медии, общността се събира и лично. Церемонии, като пускането на вода на първия военноморски кораб на страната, повредена подводница на име SS Badassin, предназначена да „защитава земята от всякаква контрабанда“, са отворени за всеки. И все пак, пълноправното гражданство (придобито чрез прост онлайн формуляр ) свързва хората с по-широкото преживяване.

