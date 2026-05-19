Синоптиците - 100 процента шанс за тежко явление през лятото

Най-новата дългосрочна европейска прогноза показва, че има 100% шанс за „супер“ Ел Ниньо, което потенциално може да потисне ураганната активност и да доведе до по-влажна есен и зима в южните части на САЩ.

Европейският център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF) публикува своя майски модел за дългосрочни прогнози, който повишава шансовете най-силният Ел Ниньо в историята да връхлети до ноември.

През март данните достигаха само до септември, когато имаше едва около 55% шанс за достигане на прага за „Супер“ Ел Ниньо.

Прогнозният център на FOX („FOX Forecast Center“) заяви, че прогнозирането на Ел Ниньо от такъв мащаб толкова рано означава, че това може да бъде събитие, което ще се помни с години напред.

Обикновено силен Ел Ниньо като този би означавал потисната ураганна активност в Атлантическия океан и повишена активност в Източния Пасифик.

Въпреки това ECMWF все още не показва силен спад в прогнозирания брой урагани за сезона, което прави възможно най-силните ефекти от Ел Ниньо да не бъдат усетени до по-късен етап от сезона.

Последната прогноза предвижда 13 именувани бури и 6 урагана. Средните стойности за един сезон са 14 именувани бури и 7 урагана, според Прогнозния център на FOX.

Близо до континенталната част на САЩ ECMWF показва активност, близка до нормалната, и валежи над средните нива в северната част на Мексиканския залив.

Прогнозата също така показва, че температурите на водата в Атлантическия океан ще се повишат над средните за по-голямата част от сезона.

