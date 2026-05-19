Какво е ебола и защо е трудна за овладяване

Епидемията от ебола в Демократична република Конго беше обявена за извънредна ситуация за общественото здраве с международно значение от Световната здравна организация.

Овладяването на огнището се оказва изключително трудно, тъй като става дума за рядък щам на вируса, срещу който няма ваксина, а случаите са регистрирани в район, засегнат от въоръжени конфликти, пише BBC.

Какво представлява ебола и какви са симптомите?

Ебола е рядко, но смъртоносно заболяване, причинено от вирус.

Вирусите на ебола обикновено заразяват животни, най-често плодови прилепи, но понякога епидемии при хора започват след консумация или контакт със заразени животни.

Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването. Заболяването започва внезапно и наподобява грип – с температура, главоболие и силна отпадналост.

С напредването на болестта се появяват повръщане и диария, а в тежки случаи се стига до органна недостатъчност. При някои пациенти се наблюдават и вътрешни и външни кръвоизливи.

Вирусът се предава чрез контакт със заразени телесни течности като кръв или повърнато съдържание.

Защо тази епидемия е различна и има ли ваксина?

Настоящото огнище е причинено от щама Бундибуджо на ебола, който не е бил засичан повече от десетилетие.

Той е предизвиквал само две предишни епидемии, при които е загинала около една трета от заразените.

Този по-рядък вид ебола създава сериозни трудности. Първоначалните кръвни тестове за вируса са били отрицателни, защото обикновено проверяват за по-разпространените щамове.

За Бундибуджо няма одобрена ваксина, макар че експериментални препарати вече се разработват. Възможно е ваксина срещу друг щам на ебола – Заир – да осигурява известна защита.

Няма и разработени лекарства, насочени конкретно срещу Бундибуджо, което допълнително затруднява лечението.

Допълнителен проблем е, че епидемията се развива в зона на конфликт, където около четвърт милион души са били принудени да напуснат домовете си, а хората постоянно преминават през трудно контролируемите граници със съседни държави.

От WHO подчертават, че обявяването на международна извънредна ситуация не означава начало на пандемия като COVID-19. Според организацията рискът за държави извън Източна Африка остава минимален.

Как е започнала епидемията?

Първият известен случай е медицинска сестра, развила симптоми на 24 април. Това означава, че вирусът вероятно се е разпространявал незабелязано седмици наред.

Така реалният мащаб на епидемията остава неизвестен, а издирването на заразените и техните контакти става много по-трудно.

Медицинската сестра е починала в град Буния – столицата на източната провинция Итури, съобщи конгоанският здравен министър Самюел Роже Камба.

Тялото ѝ е било транспортирано до Монгвалу – един от двата златодобивни града, където са регистрирани най-много случаи.

Според министър Камба една от причините вирусът да се разпространи толкова бързо е големият брой хора, които са били в контакт с тялото по време на погребалната церемония.

Директорът на Africa Centres for Disease Control and Prevention д-р Жан Касея заяви пред BBC, че именно погребенията са сериозен проблем – както и при предишни епидемии от ебола.

Той обясни, че здравните кампании информират хората как безопасно да организират погребения, както и за значението на хигиената и защитата на медицинските работници.

Според Камба реакцията срещу вируса е била забавена, защото местните общности смятали заболяването за „магьосничество“ или „мистична болест“ и търсели помощ от молитвени центрове и лечители вместо от болници.

Къде са регистрирани случаи?

Първите случаи са отчетени в градовете Монгвалу и Рвампара в Итури, както и в Буния.

Потвърден случай има и в най-големия град в източната част на Демократична република Конго – Гома, който има около 850 000 жители и се контролира от бунтовници.

Според директора на Конгоанския национален институт за биомедицински изследвания Жан-Жак Муембе заразената в Гома е жена, пристигнала в града след смъртта на съпруга си от ебола в Буния.

Един човек е починал и в столицата на Уганда – Кампала, а друг се лекува. И двамата са конгоански граждани, наскоро пътували до страната.

Какво се прави за овладяване на епидемията?

Правителството е изпратило медицински екипи и защитно оборудване в Буния.

На място работят и Световната здравна организация и медицинската хуманитарна организация Médecins Sans Frontières. Те изграждат лечебни центрове и координират план за реакция.

Въведен е и безплатен телефонен номер – 151 – на който хората могат да съобщават за симптоми.

Жителите са призовани:

незабавно да търсят помощ при поява на симптоми;

да избягват контакт с телата на починали със симптоми или с мъртви животни;

да не консумират сурово месо;

да спазват дистанция и основни хигиенни мерки.

Как реагират бунтовниците?

Гома, столицата на провинция Северно Киву, в момента е под контрола на бунтовническата групировка AFC-M23, която заяви, че създава собствен екип за реакция срещу ебола.

Говорителят на групата Лорънс Канюка обяви, че механизмите за реакция са били „незабавно активирани“ съвместно със здравните служби и местните лечебни заведения.

Засега нито правителството, нито бунтовниците са коментирали дали биха работили заедно за овладяване на кризата.

Все пак случаят в Гома е потвърден от държавния Институт за биомедицински изследвания, което според наблюдатели дава известна надежда за координация между страните.

Как реагират съседните държави?

От Africa CDC предупредиха за висок риск от разпространение към държавите, граничещи с Демократична република Конго, особено Уганда, Руанда и Южен Судан.

Организацията вече подготвя разговори с четирите държави за засилване на мерките срещу разпространението на вируса.

