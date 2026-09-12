Какво е ебола и защо е трудна за овладяване
Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
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Симптомите могат да се появят между два и 21 дни след заразяването
Седем ранени, шофьор с тежки фрактури на гръбначния стълб
Световната банка осигури спешно 100 милиона долара за здравните работници, борещи се с Ебола в Западна Африка, пише БГНЕС. С отпуснатите средства ще...
Медицинската помощ за пострадали летовници е напълно безплатна