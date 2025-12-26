Коледна катастрофа с дете изплаши Монтанско

Седем души са пострадали при тежък пътен инцидент, станал на 25 декември около 9:20 ч. на път II-81 между селата Долно Церовене и Пишурка в Монтана. Катастрофата е станала в сутрешните часове на празничния ден и е наложила спешна намеса на медицински екипи.

По първоначални данни лек автомобил, управляван от 64-годишен мъж от село Расово, се е сблъскал с друг автомобил, шофиран от 32-годишен мъж, също от същото населено място. Ударът е бил силен, като и двата автомобила са претърпели сериозни материални щети.

Най-тежко пострадал е 64-годишният водач, който е с множество фрактури на гръбначния стълб и е настанен за лечение в отделението по ортопедия на МБАЛ Монтана. Останалите ранени са приети в хирургично отделение, като лекарите продължават наблюдението им.

Сред пострадалите има 4-годишно дете с фрактура на левия крак, както и 57-годишна жена със съмнение за счупени ребра. 32-годишният шофьор, неговата съпруга и двете им деца са оставени под лекарско наблюдение заради получени травми и сътресения.

На мястото на произшествието е извършен оглед от разследващите органи. Образувано е досъдебно производство, като причините за тежкия инцидент продължават да се изясняват.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com