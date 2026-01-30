Издирват шофьора без книжка, убил баща и дъщеря и изчезнал

Шофьорът на камиона, причинил тежката катастрофа с две жертви край село Изворче, е обявен за международно издирване. Инцидентът стана на 17 януари и отне живота на баща и дъщеря, а възрастна жена и нейното внуче бяха ранени. Официалната информация на прокуратурата сочи, че водачът е напуснал страната непосредствено след трагедията.

Разследването е установило, че мъжът е управлявал тежкотоварния автомобил с отнето свидетелство за управление заради предишни нарушения на пътя. По неофициална информация издирваният шофьор се укрива на територията на Сърбия, като към момента няма данни да се е завърнал в България.

Случаят предизвика силно обществено напрежение в град Левски. Тази сутрин близки и приятели на загиналите се събраха пред сградата на общината, за да изразят възмущението си от липсата на развитие по разследването и от факта, че виновният водач все още не е задържан.

По думите на роднини състоянието на ранените се подобрява. Детето вече е в значително по-добро състояние. „Смее се, радва се, има само леко разтегнато краче, но вече започва да ходи“, разказа пред Нова телевизия Андриян, приятел на загиналата жена. Бабата на детето обаче ще остане на легло поне още месец, съобщи сестра ѝ.

Трагедията отново повдигна болезнения въпрос за контрола върху водачи с отнети книжки и за отговорността на институциите, след като човек без право да шофира е успял да причини фатален инцидент и да избяга зад граница.

